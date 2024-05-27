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Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР

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Береговая охрана Японии сообщает о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи. Жители южной префектуры Окинава получили предупреждение с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землёй.
Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР
  • Gettyimages.ru
  • © Chung Sung-Jun

Об этом пишет РИА Новости.

Как заявили в Минобороны Японии, был осуществлён запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны КНДР.

Отмечается, что судам нужно отслеживать последующие заявления, а в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и сразу сообщать береговой охране.

Как уточняется в материале, телеканал NHK передал, что жителям Окинавы было направлено предупреждение через систему J-Alert о возможном ракетном пуске Северной Кореи с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землёй.

Ранее КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.

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