Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР

Береговая охрана Японии сообщает о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи. Жители южной префектуры Окинава получили предупреждение с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землёй.

Об этом пишет РИА Новости.

Как заявили в Минобороны Японии, был осуществлён запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны КНДР.

Отмечается, что судам нужно отслеживать последующие заявления, а в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и сразу сообщать береговой охране.

Как уточняется в материале, телеканал NHK передал, что жителям Окинавы было направлено предупреждение через систему J-Alert о возможном ракетном пуске Северной Кореи с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землёй.

Ранее КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.