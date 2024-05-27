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КНДР сообщила Японии о запуске спутника в период с 27 мая по 4 июня

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КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник в период с 27 мая по 4 июня.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на японскую береговую охрану.

«Запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлён в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон», — приводится фрагмент сообщения.

Отмечается, что районы, куда могут упасть ступени ракеты, располагаются вне исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана призвала суда проявлять осторожность при прохождении указанных мест.

Ранее в КНДР сообщили об усилении воздушной разведки со стороны США и Южной Кореи.

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