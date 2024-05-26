В КНДР сообщили об усилении воздушной разведки со стороны США и Южной Кореи

Воздушная разведка Соединённых Штатов и Южной Кореи в отношении КНДР усилилась. Об этом сообщил замглавы Министерства обороны Северной Кореи Ким Ган Ир.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), замминистра обороны КНДР заявил, что это серьёзно нарушает государственный суверенитет и безопасность Северной Кореи. «В последнее время разные воздушные разведывательные средства ВВС США и марионеточной Республики Корея откровенно усиливают враждебную разведку против нашей республики», — приводит текст сообщения РИА Новости. Ранее телеканал NBC News сообщил об обеспокоенности США возможными провокациями КНДР перед президентскими выборами.