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В КНДР сообщили об усилении воздушной разведки со стороны США и Южной Кореи

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Воздушная разведка Соединённых Штатов и Южной Кореи в отношении КНДР усилилась. Об этом сообщил замглавы Министерства обороны Северной Кореи Ким Ган Ир.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), замминистра обороны КНДР заявил, что это серьёзно нарушает государственный суверенитет и безопасность Северной Кореи.

«В последнее время разные воздушные разведывательные средства ВВС США и марионеточной Республики Корея откровенно усиливают враждебную разведку против нашей республики», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее телеканал NBC News сообщил об обеспокоенности США возможными провокациями КНДР перед президентскими выборами.

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