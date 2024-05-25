NBC: США обеспокоены возможными провокациями КНДР перед выборами президента

Администрация Соединённых Штатов обеспокоена возможными провокациям КНДР перед предстоящими президентскими выборами.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным вещателя, власти США обеспокоены тем, что усиливающийся военный союз между Россией и КНДР способен «значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна» и усилить напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы не сомневаемся, что КНДР будет вести себя провокационно в этом году. Вопрос в том, насколько обострится эта ситуация», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД КНДР заявили, что вынуждены принять меры после ядерного испытания, проведённого США.