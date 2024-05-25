RT в Telegram
Подпишись

NBC: США обеспокоены возможными провокациями КНДР перед выборами президента

Короткая ссылка
Администрация Соединённых Штатов обеспокоена возможными провокациям КНДР перед предстоящими президентскими выборами.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным вещателя, власти США обеспокоены тем, что усиливающийся военный союз между Россией и КНДР способен «значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна» и усилить напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы не сомневаемся, что КНДР будет вести себя провокационно в этом году. Вопрос в том, насколько обострится эта ситуация», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД КНДР заявили, что вынуждены принять меры после ядерного испытания, проведённого США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить