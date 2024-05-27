Захарова сравнила ситуации с вето на закон об иноагентах в Грузии и Джорджии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуации с вето на грузинский законопроект об иноагентах и на такой же законопроект в американском штате Джорджия. По её словам, эти ситуации показывают недемократичность внутри США, а не в Грузии.

В своём Telegram-канале дипломат отметила, что в апреле сенат Джорджии направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, «продемонстрировав наступление на демократию по всем фронтам».

Вскоре Госдеп США раскритиковал якобы «вдохновленный Кремлём» закон об иностранном влиянии в Грузии.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект в штате, видимо, прочитав заявление Госдепа и удивившись, что в его собственной Джорджии (на английском слово Georgia переводится как Грузия и как штат Джорджия) процветает «вдохновление Кремлём», считает Захарова.

«Для Госдепа наступает цугцванг. Из-за вето Кемпа законопроект об иноагентах в штате Джорджия так и не был в итоге принят. А вот в Грузии комитет парламента по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето президента страны. Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», — написала она.

В Грузии в третьем чтении за проект закона об иноагентах проголосовали 14 мая. Позднее президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето.