В Лос-Анджелесе убит актёр Джонни Уэктор, сыгравший в «Мире Дикого Запада»
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По информации журнала, грабители хотели извлечь каталитический нейтрализатор машины, а когда их обнаружил Уэктор, они открыли стрельбу.
Инцидент произошёл ночью, мужчину увезли в больницу, там врачи констатировали его смерть.
В марте адвокаты актёра Алека Болдуина, выстрелившего в оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» в 2021 году, обратились к судье с просьбой снять с артиста обвинения в непредумышленном убийстве.