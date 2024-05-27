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В Лос-Анджелесе убит актёр Джонни Уэктор, сыгравший в «Мире Дикого Запада»

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В Лос-Анджелесе убит актёр Джонни Уэктор, сыгравший в «Мире Дикого Запада» и «Мыслить как преступник», сообщает Variety. Артиста смертельно ранил один из грабителей, группа злоумышленников пыталась похитить деталь автомобиля Уэктора.
В Лос-Анджелесе убит актёр Джонни Уэктор, сыгравший в «Мире Дикого Запада»
  • Gettyimages.ru
  • © Gilbert Carrasquillo/GC Images

По информации журнала, грабители хотели извлечь каталитический нейтрализатор машины, а когда их обнаружил Уэктор, они открыли стрельбу.

Инцидент произошёл ночью, мужчину увезли в больницу, там врачи констатировали его смерть.

В марте адвокаты актёра Алека Болдуина, выстрелившего в оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» в 2021 году, обратились к судье с просьбой снять с артиста обвинения в непредумышленном убийстве.

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