МИД Турции: непризнание СБ ООН Палестины приведёт к краху международной системы

Если Совет Безопасности ООН не признает Палестину независимым государством, международная система рухнет.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан, передаёт ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что даже в случае непризнания Палестины СБ ООН к ней всё равно нужно относиться как к полноценному государству. Фидан объяснил, что каждая признавшая палестинскую независимость страна должна открыть посольство у себя, оказывать экономическую помощь, развивать экономические отношения.

Ранее Фидан заявил, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.