МИД Турции: непризнание СБ ООН Палестины приведёт к краху международной системы
Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан, передаёт ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что даже в случае непризнания Палестины СБ ООН к ней всё равно нужно относиться как к полноценному государству. Фидан объяснил, что каждая признавшая палестинскую независимость страна должна открыть посольство у себя, оказывать экономическую помощь, развивать экономические отношения.
Ранее Фидан заявил, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.