RT в Telegram
Подпишись

МОБ КНР: правоохранители Китая и России поддерживают эффективное сотрудничество

Короткая ссылка
Правоохранительные органы КНР и России эффективно реализуют совместные инициативы в сфере глобальной безопасности.

Об этом на брифинге сказал официальный представитель Министерства общественной безопасности (МОБ) Китая Ли Гочжун, пишет ТАСС.

Ли Гочжун также отметил, что КНР намерена расширять сотрудничество в областях противодействия террору, контроля за оборотом наркотиков и международного розыска.

Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите ШОС в Астане подчеркнул, что Пекин и Москва должны продолжать наращивать взаимную поддержку и укреплять основу сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить