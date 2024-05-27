МОБ КНР: правоохранители Китая и России поддерживают эффективное сотрудничество
Об этом на брифинге сказал официальный представитель Министерства общественной безопасности (МОБ) Китая Ли Гочжун, пишет ТАСС.
Ли Гочжун также отметил, что КНР намерена расширять сотрудничество в областях противодействия террору, контроля за оборотом наркотиков и международного розыска.
Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите ШОС в Астане подчеркнул, что Пекин и Москва должны продолжать наращивать взаимную поддержку и укреплять основу сотрудничества.