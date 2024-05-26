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Губернатор Северной Дакоты Бергам: политика Байдена по энергетике помогла России

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Энергетическая политика президента США Джо Байдена помогла России. Такое мнение выразил губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.
Губернатор Северной Дакоты Бергам: политика Байдена по энергетике помогла России
  • РИА Новости

«Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Бергам отметил, что политика американских властей привела к инфляции внутри страны и опустошила стратегический нефтяной резерв США.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что иммиграционная и таможенная служба Соединённых Штатов рассматривает возможность освобождения тысяч нелегальных иммигрантов с целью экономии средств на их содержании.

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