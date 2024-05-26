Spiegel: страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину при прорыве ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает Der Spiegel.
Как сказано в материале, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке Украины, так как западные страны помогают без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться.
В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения ВС России на их границе и сами введут войска на Украину, это будет означать, что Североатлантический альянс станет участником войны, пишет издание.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи с Россией.