Spiegel: страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину при прорыве ВС России

Государства Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае больших успехов ВС России.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как сказано в материале, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке Украины, так как западные страны помогают без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться.

В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения ВС России на их границе и сами введут войска на Украину, это будет означать, что Североатлантический альянс станет участником войны, пишет издание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи с Россией.