Spectator: колониальная империя Макрона разваливается на части

Обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер, комментируя беспорядки в заморских департаментах Франции, заявил, что колониальная империя французского президента Эммануэля Макрона разваливается на части.

Об этом он написал на фоне прошедшей поездки Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно-территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.

«Французский президент на этой неделе вернулся на острова, чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах», — прокомментировал он визит Макрона на Майотту.

Как указывает Миллер, Макрон лишь «потакает фантазии» о том, что его отдалённые колонии на самом деле являются частью самой Франции, в то время как острова охвачены беспорядками, преступностью и нищетой, а также страдают от притока ненавидимых местными африканских беженцев.

«Майотта — лишь одна из проблем Франции в Индийском океане. Гораздо более крупный остров Реюньон на протяжении последних десятилетий был постоянным источником хаоса», — добавляет автор.

При этом Миллер отмечает, что Новая Каледония и вовсе стоит на пороге гражданской войны.

Ранее поступала информация, что число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков выросло до шести.