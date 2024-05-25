Захарова ответила главе МИД Польши на угрозы удара США по позициям ВС России
«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала она «Известиям».
Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.
СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.