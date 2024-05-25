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Захарова ответила главе МИД Польши на угрозы удара США по позициям ВС России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе польского внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому на заявление о том, что США уничтожат позиции российской армии на Украине при использовании Москвой ядерного оружия.

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала она «Известиям».

Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.

СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

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