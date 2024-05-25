МИД Польши: США атакуют позиции России, если Москва применит ядерное оружие

В США пригрозили Москве ударом по российским позициям на Украине в случае, если Россия применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвёте ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием... Я думаю, что это реальная угроза», — сказал он в интервью The Guardian.

Ранее в Минобороны России объявили о старте учений с нестратегическим ЯО.

Позже ведомство показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием.

Пентагон отказался комментировать начало манёвров России.