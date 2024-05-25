МИД Польши: США атакуют позиции России, если Москва применит ядерное оружие
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«Американцы сказали русским, что если вы взорвёте ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием... Я думаю, что это реальная угроза», — сказал он в интервью The Guardian.
Ранее в Минобороны России объявили о старте учений с нестратегическим ЯО.
Позже ведомство показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием.
Пентагон отказался комментировать начало манёвров России.