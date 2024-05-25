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МИД Польши: США атакуют позиции России, если Москва применит ядерное оружие

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В США пригрозили Москве ударом по российским позициям на Украине в случае, если Россия применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
МИД Польши: США атакуют позиции России, если Москва применит ядерное оружие
  • © AP Photo / Alik Keplicz

«Американцы сказали русским, что если вы взорвёте ядерное оружие, даже если оно никого не убьёт, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием... Я думаю, что это реальная угроза», — сказал он в интервью The Guardian.

Ранее в Минобороны России объявили о старте учений с нестратегическим ЯО.

Позже ведомство показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием.

Пентагон отказался комментировать начало манёвров России.

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