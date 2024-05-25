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Госдеп: США глубоко обеспокоены военными учениями Китая вблизи Тайваня

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Соединённые Штаты обеспокоены учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня.
Госдеп: США глубоко обеспокоены военными учениями Китая вблизи Тайваня
  • РИА Новости

Об этом сообщает Госдепартамент США.

«США глубоко обеспокоены учениями НОАК в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня», — передаёт заявление ТАСС.

Отмечается, что Госдеп пристально следит за действиями Пекина и координируется с партнёрами по поводу общих озабоченностей.

«Мы настоятельно призываем Пекин действовать сдержанно», — сказано в сообщении.

23 мая силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали совместные военные учения вокруг Тайваня.

Тайвань считает, что военные учения Китая вокруг острова являются провокацией.

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