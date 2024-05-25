Госдеп: США глубоко обеспокоены военными учениями Китая вблизи Тайваня
- РИА Новости
Об этом сообщает Госдепартамент США.
«США глубоко обеспокоены учениями НОАК в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня», — передаёт заявление ТАСС.
Отмечается, что Госдеп пристально следит за действиями Пекина и координируется с партнёрами по поводу общих озабоченностей.
«Мы настоятельно призываем Пекин действовать сдержанно», — сказано в сообщении.
23 мая силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали совместные военные учения вокруг Тайваня.
Тайвань считает, что военные учения Китая вокруг острова являются провокацией.