Власти Финляндии пообещали отправлять обратно прибывших в страну россиян

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пообещала разворачивать россиян, прибывших на территорию государства.

«Мы исходим из того, что, когда этот закон (новый закон «О выдворении». — RT) будет действовать, в любом случае (прибывшие в Финляндию через границу с Россией. — RT) люди будут возвращены на российскую сторону», — сказала она Yle.

Министр отметила, что этим будет заниматься погранслужба.

Правительство Финляндии ранее направило в парламент законопроект, позволяющий открыть погранпункты с Россией.