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Власти Финляндии пообещали отправлять обратно прибывших в страну россиян

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Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пообещала разворачивать россиян, прибывших на территорию государства.
Власти Финляндии пообещали отправлять обратно прибывших в страну россиян
  • AFP
  • © Vesa Moilanen / Lehtikuva

«Мы исходим из того, что, когда этот закон (новый закон «О выдворении». — RT) будет действовать, в любом случае (прибывшие в Финляндию через границу с Россией. — RT) люди будут возвращены на российскую сторону», — сказала она Yle.

Министр отметила, что этим будет заниматься погранслужба.

Правительство Финляндии ранее направило в парламент законопроект, позволяющий открыть погранпункты с Россией.

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