Лукашенко угощал Путина сальтисоном, картошкой и белорусским салом
- РИА Новости
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«Наши драники, запечённая ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало... очень «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон», — пишет Telegram-канал «Пул Первого».
На десерт государственные лидеры пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.
Российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Минск пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в гости в Россию.