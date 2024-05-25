Лукашенко угощал Путина сальтисоном, картошкой и белорусским салом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках неформального ужина угощал российского коллегу Владимира Путина блюдами народной, деревенской кухни.

«Наши драники, запечённая ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало... очень «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон», — пишет Telegram-канал «Пул Первого».

На десерт государственные лидеры пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

Российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Минск пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в гости в Россию.