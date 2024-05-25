Столтенберг выступил против создания объединённой европейской армии

Объединённая европейская армия в случае создания будет дублировать функции Североатлантического альянса.

Такую точку зрения высказал в беседе с британским журналом The Economist генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны принимать во внимание риски… Если есть альтернативные командные структуры, созданные теми же странами, тогда будет дублирование (функций НАТО. — RT)», — сказал он.

Другой темой интервью стали слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о переоценке роли страны в НАТО. По словам Столтенберга, альянс сможет достичь компромисса с Будапештом.