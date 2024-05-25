RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг выступил против создания объединённой европейской армии

Короткая ссылка
Объединённая европейская армия в случае создания будет дублировать функции Североатлантического альянса.

Такую точку зрения высказал в беседе с британским журналом The Economist генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны принимать во внимание риски… Если есть альтернативные командные структуры, созданные теми же странами, тогда будет дублирование (функций НАТО. — RT)», — сказал он.

Другой темой интервью стали слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о переоценке роли страны в НАТО. По словам Столтенберга, альянс сможет достичь компромисса с Будапештом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить