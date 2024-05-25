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Столтенберг отреагировал на слова Орбана о пересмотре роли Венгрии в НАТО

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Североатлантический альянс сможет достичь компромисса с Венгрией, чтобы не допустить подрыва единства НАТО.

Так заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о переоценке роли страны в альянсе прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы принимаем решения сообща в НАТО на основе консенсуса. Мы все привержены основополагающему Вашингтонскому договору, мы демонстрировали это на протяжении десятилетий», — сказал он в интервью британскому изданию The Economist.

Столтенберг добавил, что НАТО способно учитывать позиции разных стран. Он также выразил уверенность, что будут найдены прагматичные решения.

Ранее венгерский премьер заявил, что в НАТО обсуждают вероятность участия в конфликте на Украине.

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