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Антонов: власти США не задумываются о будущем отношений с Россией

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Власти Соединённых Штатов не задумываются о будущем отношений с Москвой и занимаются их разрушением. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Комментируя выделение США нового пакета военной помощи для Украины, Антонов обратился к американской стороне с призывом признать ситуацию «на земле», прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима» и отказаться от иллюзорных планов нанести России стратегическое поражение.

«Никто в Вашингтоне даже не задумывается о будущем российско-американских отношений. Перспективы таковых здесь продолжают выжигаться», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства.

Наряду с этим Антонов заявил, что США намекают на возможное дозволение Украине наносить удары вглубь России.

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