Администрация Соединённых Штатов даёт понять, что может разрешить Киеву наносить удары поставляемым оружием вглубь территории России.

С таким заявлением выступил в пятницу, 24 мая, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Антонов отметил, что власти США не скрывают, что не намерены «пока что» призывать Киев соглашаться на мирное урегулирование. Вместо этого они подают сигналы о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и твердят о якобы защите демократии.

«Намекают, что могут дать зелёный свет на удары ракетами вглубь российской территории», — отметил Антонов.

Он также обратил внимание, что США объявили о новых поставках оружия Украине в тот день, когда Россия подтвердила готовность к переговорам.