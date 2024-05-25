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Антонов: США намекают, что могут позволить Украине наносить удары вглубь России

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Администрация Соединённых Штатов даёт понять, что может разрешить Киеву наносить удары поставляемым оружием вглубь территории России.

С таким заявлением выступил в пятницу, 24 мая, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Антонов отметил, что власти США не скрывают, что не намерены «пока что» призывать Киев соглашаться на мирное урегулирование. Вместо этого они подают сигналы о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и твердят о якобы защите демократии.

«Намекают, что могут дать зелёный свет на удары ракетами вглубь российской территории», — отметил Антонов.

Он также обратил внимание, что США объявили о новых поставках оружия Украине в тот день, когда Россия подтвердила готовность к переговорам.

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