Посол Келин: комбинации Лондона с активами будут грубым нарушением права

Любые комбинации британских властей с российскими активами будут грубым нарушением международного права.

Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Любые комбинации, которые кто бы тут не изобретал, будут являться грубым нарушением, которое повлечет за собой ответные действия», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом разрешил использовать имущество США для компенсации нанесённого ущерба.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий выразил мнение, что американского имущества на территории России достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов.