МИД: прекращено действие договора с Японией о сотрудничестве по ликвидации ЯО
Российская сторона объявила о прекращении действия соглашения с Японией, касающегося сотрудничества в области ликвидации ядерного оружия.
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
Ранее правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР.
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