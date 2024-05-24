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МИД: прекращено действие договора с Японией о сотрудничестве по ликвидации ЯО

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Российская сторона объявила о прекращении действия соглашения с Японией, касающегося сотрудничества в области ликвидации ядерного оружия.
МИД: прекращено действие договора с Японией о сотрудничестве по ликвидации ЯО
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Ранее правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР.

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