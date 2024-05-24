МИД: прекращено действие договора с Японией о сотрудничестве по ликвидации ЯО

Российская сторона объявила о прекращении действия соглашения с Японией, касающегося сотрудничества в области ликвидации ядерного оружия.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Ранее правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР.