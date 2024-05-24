Захарова назвала антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированной и антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице.

«За демагогическими рассуждениями гуманитарного характера отчётливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за югоконфликт на сербский народ, тем самым наказать его», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова отметила, что инициаторы принятия документа в Генассамблее ООН имели наглость заявить, что преследуют цель межнационального примирения и единства народов БиГ. При этом, по её словам, в России полагают, что эффект будет обратным.

Сербский президент Александр Вучич ранее выразил благодарность России, КНР и другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице».