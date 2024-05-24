RT в Telegram
Подпишись

Захарова назвала антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированной и антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице.
Захарова назвала антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице
  • РИА Новости

«За демагогическими рассуждениями гуманитарного характера отчётливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за югоконфликт на сербский народ, тем самым наказать его», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова отметила, что инициаторы принятия документа в Генассамблее ООН имели наглость заявить, что преследуют цель межнационального примирения и единства народов БиГ. При этом, по её словам, в России полагают, что эффект будет обратным.

Сербский президент Александр Вучич ранее выразил благодарность России, КНР и другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить