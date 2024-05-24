Bild: армии Германии не хватает касок и бронежилетов
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«Из-за банкротства некоторых производителей одежды до армии дошло менее 60 тыс. комплектов (81,5% от запланированного показателя). Из 105 тыс. заказанных бронежилетов бундесвер получил только 81 тыс. (71% от запланированного показателя) — поставщик сообщил, что многие сотрудники заболели», — пишет издание со ссылкой на отчёты ведомства.
Кроме того, из-за проблем с качеством товара армия также получила только 62 тыс. боевых касок из заказанных 82 тыс. Проблема возникла и с рюкзаками — их должно было быть 206 тыс., а пришло 166 тыс.
Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что ещё семь стран будут поставлять украинской армии технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению ПВО ВСУ.