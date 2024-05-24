Генерал Куят: риторика о «нападении России» на НАТО началась после провала ВСУ
- РИА Новости
«И это существенно повлияло на военную ситуацию между Украиной и Россией. Так возник нарратив, который преследовал две цели. Во-первых, нужно было продолжать легитимизировать военную, финансовую и другую помощь Украине, её нельзя было прекращать», — сказал Куят.
Во-вторых, таким образом западные страны хотели узаконить наращивание собственных вооружений, заявил собеседник.
«Мы должны быть подготовлены. При этом я говорю, что если Германию это коснётся, то я совершенно не против, чтобы бундесвер был в состоянии защищать страну, но нам для этого не нужен образ врага», — заключил Куят.
Президент Владимир Путин в феврале в очередной раз подчеркнул, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.