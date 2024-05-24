Генерал Куят: риторика о «нападении России» на НАТО началась после провала ВСУ

Риторика о «скором нападении России на НАТО» возникла лишь осенью 2023 года — в момент, когда было ясно, что украинское контрнаступление провалено. Об этом бывший председатель Военного комитета Североатлантического альянса, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил в беседе с ведущим Александром фон Бисмарком.

«И это существенно повлияло на военную ситуацию между Украиной и Россией. Так возник нарратив, который преследовал две цели. Во-первых, нужно было продолжать легитимизировать военную, финансовую и другую помощь Украине, её нельзя было прекращать», — сказал Куят.

Во-вторых, таким образом западные страны хотели узаконить наращивание собственных вооружений, заявил собеседник.

«Мы должны быть подготовлены. При этом я говорю, что если Германию это коснётся, то я совершенно не против, чтобы бундесвер был в состоянии защищать страну, но нам для этого не нужен образ врага», — заключил Куят.

Президент Владимир Путин в феврале в очередной раз подчеркнул, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.