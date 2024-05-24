Полковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина «цветной революцией» в Грузии

Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

«Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей», — сказал он.

При это Уилкерсон добавил, что многие официальные лица в Грузии тесно связаны с США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества между Соединёнными Штатами и Грузией в связи с законом об иноагентах.

Также в Politico сообщили, что Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса.