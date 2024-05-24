CDS опубликовала письмо учёных с требованием начать переговоры по Украине
Такое требование выдвинули европейские учёные и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.
Авторы документа подчеркнули, что ранее ЕС постоянно отказывался от дипломатического разрешения конфликта на Украине.
Отмечается, что европейские правительства лишь накачивали ВСУ оружием и поставляли Киеву разведданные, повышая риск прямого столкновения с Россией.
Ранее ведущий канала The Hill TV Робби Соаве заявил, что вся Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Россией и США, которые определят систему безопасности на европейском континенте на 20—30 лет.