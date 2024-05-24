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CDS опубликовала письмо учёных с требованием начать переговоры по Украине

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Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон.

Такое требование выдвинули европейские учёные и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.

Авторы документа подчеркнули, что ранее ЕС постоянно отказывался от дипломатического разрешения конфликта на Украине.

Отмечается, что европейские правительства лишь накачивали ВСУ оружием и поставляли Киеву разведданные, повышая риск прямого столкновения с Россией.

Ранее ведущий канала The Hill TV Робби Соаве заявил, что вся Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Россией и США, которые определят систему безопасности на европейском континенте на 20—30 лет.

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