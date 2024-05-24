Президент Чехии Павел госпитализирован после катания на мотоцикле
Информация об этом появилась в соцсети Х канцелярии главы государства.
«Травмы несерьёзные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил президенту России Владимиру Путину, что восстанавливается после ранения.
Также президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что премьер-министр республики Роберт Фицо, прооперированный после огнестрельных ранений, в состоянии разговаривать, но сильно устаёт.