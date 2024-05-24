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Президент Чехии Павел госпитализирован после катания на мотоцикле

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Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле и был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.

Информация об этом появилась в соцсети Х канцелярии главы государства.

«Травмы несерьёзные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил президенту России Владимиру Путину, что восстанавливается после ранения.

Также президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что премьер-министр республики Роберт Фицо, прооперированный после огнестрельных ранений, в состоянии разговаривать, но сильно устаёт.

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