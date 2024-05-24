Президент Чехии Павел госпитализирован после катания на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле и был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.

Информация об этом появилась в соцсети Х канцелярии главы государства. «Травмы несерьёзные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в сообщении. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил президенту России Владимиру Путину, что восстанавливается после ранения. Также президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что премьер-министр республики Роберт Фицо, прооперированный после огнестрельных ранений, в состоянии разговаривать, но сильно устаёт.