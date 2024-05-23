В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси

Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси.

Об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолёта обнаружено не было.

При этом расследование показало, что вертолёт Раиси загорелся только после столкновения с горой.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.