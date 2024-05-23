В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси
- AP
Об этом сообщает IRNA.
Отмечается, что никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолёта обнаружено не было.
При этом расследование показало, что вертолёт Раиси загорелся только после столкновения с горой.
Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.
Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.