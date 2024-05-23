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В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси

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Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси.
В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси
  • AP

Об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолёта обнаружено не было.

При этом расследование показало, что вертолёт Раиси загорелся только после столкновения с горой.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.

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