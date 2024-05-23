В Подмосковье рассказали о перспективах сотрудничества с Узбекистаном

Московская область планирует развивать сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана. Совместные проекты обсудили губернатор Андрей Воробьёв и хоким Шухратбек Абдурахманов.

Об этом сообщает «Радио 1».

Встреча состоялась в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.

«Рады приветствовать наших узбекских друзей накануне большого государственного визита. У нас состоялись очень плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и всему тому, что очень важно для развития наших регионов», — заявил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Узбекистан. Государственный визит запланирован на 26—27 мая.