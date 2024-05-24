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В Мексике заявили о планах продолжать судебное разбирательство с Эквадором

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Президент Мексики Адрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассмотрение иска Мексики к Эквадору в Международном суде ещё не завершено.
В Мексике заявили о планах продолжать судебное разбирательство с Эквадором
  • AP
  • © Peter Dejong

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на пресс-конференции.

«Это обеспечительные меры, суд ещё не окончен... Требовалось обеспечить защиту посольства», — сказал он, комментируя решение Международного суда ООН не вводить временные меры в отношении Эквадора.

Президент отметил, что судебное разбирательство потребует времени, однако он уверен, что в итоге суд вынесет вердикт в пользу Мексики.

Ранее Международный суд ООН принял решение об отказе Мексике в запросе на введение обеспечительных мер против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито.

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