В Мексике заявили о планах продолжать судебное разбирательство с Эквадором
- AP
- © Peter Dejong
Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на пресс-конференции.
«Это обеспечительные меры, суд ещё не окончен... Требовалось обеспечить защиту посольства», — сказал он, комментируя решение Международного суда ООН не вводить временные меры в отношении Эквадора.
Президент отметил, что судебное разбирательство потребует времени, однако он уверен, что в итоге суд вынесет вердикт в пользу Мексики.
Ранее Международный суд ООН принял решение об отказе Мексике в запросе на введение обеспечительных мер против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито.