В Мексике заявили о планах продолжать судебное разбирательство с Эквадором

Президент Мексики Адрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассмотрение иска Мексики к Эквадору в Международном суде ещё не завершено.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на пресс-конференции.

«Это обеспечительные меры, суд ещё не окончен... Требовалось обеспечить защиту посольства», — сказал он, комментируя решение Международного суда ООН не вводить временные меры в отношении Эквадора.

Президент отметил, что судебное разбирательство потребует времени, однако он уверен, что в итоге суд вынесет вердикт в пользу Мексики.

Ранее Международный суд ООН принял решение об отказе Мексике в запросе на введение обеспечительных мер против Эквадора из-за штурма мексиканского посольства в эквадорской столице Кито.