МИД Венгрии: угроза мировой войны приближается с каждым днём

Угроза мировой войны нарастает с каждым днём из-за западных политиков.

Так сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Мы видим, что происходит: европейские политики делают заявления об использовании ядерных вооружений», — приводит ТАСС слова дипломата.

По мнению главы МИД Венгрии, необходимо «остановить это безумие».

Ранее Сийярто заявил, что прямое вмешательство армий западных стран в конфликт на Украине приведёт к началу новой мировой войны.