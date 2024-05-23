МИД Венгрии: угроза мировой войны приближается с каждым днём
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Так сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.
«Мы видим, что происходит: европейские политики делают заявления об использовании ядерных вооружений», — приводит ТАСС слова дипломата.
По мнению главы МИД Венгрии, необходимо «остановить это безумие».
Ранее Сийярто заявил, что прямое вмешательство армий западных стран в конфликт на Украине приведёт к началу новой мировой войны.