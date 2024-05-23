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МИД Венгрии: угроза мировой войны приближается с каждым днём

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Угроза мировой войны нарастает с каждым днём из-за западных политиков.
МИД Венгрии: угроза мировой войны приближается с каждым днём
  • AP
  • © Denes Erdos

Так сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Мы видим, что происходит: европейские политики делают заявления об использовании ядерных вооружений», — приводит ТАСС слова дипломата.

По мнению главы МИД Венгрии, необходимо «остановить это безумие».

Ранее Сийярто заявил, что прямое вмешательство армий западных стран в конфликт на Украине приведёт к началу новой мировой войны.

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