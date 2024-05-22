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Глава МИД Венгрии: отправка западных войск на Украину приведёт к мировой войне

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Прямое вмешательство армий западных стран в конфликт на Украине приведёт к началу новой мировой войны.
Глава МИД Венгрии: отправка западных войск на Украину приведёт к мировой войне
  • РИА Новости

Об этом предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на пресс-конференции после переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Трансляцию вёл M1.

Также Сийярто сказал, что применение ядерного оружия европейскими странами спровоцирует мировой конфликт.

«Мы устали от попыток втянуть в войну всю Европу и весь мир», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину.

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