Глава МИД Венгрии: отправка западных войск на Украину приведёт к мировой войне
- РИА Новости
Об этом предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на пресс-конференции после переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Трансляцию вёл M1.
Также Сийярто сказал, что применение ядерного оружия европейскими странами спровоцирует мировой конфликт.
«Мы устали от попыток втянуть в войну всю Европу и весь мир», — сказал дипломат.
Ранее глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину.