Tagesschau: АдГ запретила Максимилиану Кра выступать от её имени из-за скандала
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В беседе с газетой la Repubblica Кра сказал, что «не все» представители СС были преступниками.
Слова политика стали поводом для французской партии «Национальное объединение» заявить о прекращении сотрудничества.
Сам Кра выразил мнение, что его высказывания используются в качестве «предлога» для того, чтобы навредить партии. Он также сообщил, что добровольно покидает пост члена федерального исполнительного совета АдГ и больше не будет выступать в рамках предвыборной кампании.
Ранее сообщалось, что Олаф Шольц планирует остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года.