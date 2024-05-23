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Tagesschau: АдГ запретила Максимилиану Кра выступать от её имени из-за скандала

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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) запретила политику Максимилиану Кра выступать от её имени из-за интервью, которое он дал итальянским СМИ и в котором он высказался об офицерах СС, пишет Tagesschau.
Tagesschau: АдГ запретила Максимилиану Кра выступать от её имени из-за скандала
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В беседе с газетой la Repubblica Кра сказал, что «не все» представители СС были преступниками.

Слова политика стали поводом для французской партии «Национальное объединение» заявить о прекращении сотрудничества.

Сам Кра выразил мнение, что его высказывания используются в качестве «предлога» для того, чтобы навредить партии. Он также сообщил, что добровольно покидает пост члена федерального исполнительного совета АдГ и больше не будет выступать в рамках предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц планирует остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года.

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