Tagesschau: АдГ запретила Максимилиану Кра выступать от её имени из-за скандала

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) запретила политику Максимилиану Кра выступать от её имени из-за интервью, которое он дал итальянским СМИ и в котором он высказался об офицерах СС, пишет Tagesschau.

В беседе с газетой la Repubblica Кра сказал, что «не все» представители СС были преступниками.

Слова политика стали поводом для французской партии «Национальное объединение» заявить о прекращении сотрудничества.

Сам Кра выразил мнение, что его высказывания используются в качестве «предлога» для того, чтобы навредить партии. Он также сообщил, что добровольно покидает пост члена федерального исполнительного совета АдГ и больше не будет выступать в рамках предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц планирует остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года.