МИД: признание Палестины рядом стран говорит о масштабах кризиса на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Упомянутый шаг трёх европейских стран свидетельствует о том, что трагические события в секторе Газа, которые, к сожалению, не останавливаются и продолжаются, ежедневная гибель десятков гражданских лиц... десятки тысяч уже убитых, беспрецедентный гуманитарный кризис не могут не вызывать реакцию международного сообщества, которое всё больше убеждается в необходимости достижения мира на Ближнем Востоке», — сказала Захарова.
Она отметила, что это нужно сделать через реализацию формулы двух государств.
Ранее политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал признание Палестины как государства тремя странами Европы.