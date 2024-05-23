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МИД: признание Палестины рядом стран говорит о масштабах кризиса на Ближнем Востоке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Палестины властями Ирландии, Испании и Норвегии говорит о масштабах кризиса на Ближнем Востоке.
МИД: признание Палестины рядом стран говорит о масштабах кризиса на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Упомянутый шаг трёх европейских стран свидетельствует о том, что трагические события в секторе Газа, которые, к сожалению, не останавливаются и продолжаются, ежедневная гибель десятков гражданских лиц... десятки тысяч уже убитых, беспрецедентный гуманитарный кризис не могут не вызывать реакцию международного сообщества, которое всё больше убеждается в необходимости достижения мира на Ближнем Востоке», — сказала Захарова.

Она отметила, что это нужно сделать через реализацию формулы двух государств.

Ранее политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал признание Палестины как государства тремя странами Европы.

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