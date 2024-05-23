Захарова: Москва проработает ответные меры на решение Осло по российским туристам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Норвегии ограничить въезд для российских туристов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии», — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, Москва исходит из того, что Осло отдаёт себе отчёт в том, что на такие шаги последуют ответные меры.

«Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем исходя из наших интересов», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии решило ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые едут в страну с целью туризма.