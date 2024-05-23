Захарова: Москва проработает ответные меры на решение Осло по российским туристам
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии», — заявила Захарова на брифинге.
По её словам, Москва исходит из того, что Осло отдаёт себе отчёт в том, что на такие шаги последуют ответные меры.
«Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем исходя из наших интересов», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии решило ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые едут в страну с целью туризма.