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Захарова: Москва проработает ответные меры на решение Осло по российским туристам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Норвегии ограничить въезд для российских туристов.
Захарова: Москва проработает ответные меры на решение Осло по российским туристам
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии», — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, Москва исходит из того, что Осло отдаёт себе отчёт в том, что на такие шаги последуют ответные меры.

«Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем исходя из наших интересов», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии решило ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые едут в страну с целью туризма.

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