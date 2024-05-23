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Песков: у Путина нет контактов с Трампом

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У Кремля нет никаких контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: у Путина нет контактов с Трампом
  • РИА Новости

«Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет», — сказал представитель Кремля, комментируя обещание Трампа добиться возвращения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Что касается контактов по теме осуждённых лиц, то они должны проводиться в полной тишине, подчеркнул Песков.

По данным ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Гершкович был взят «с поличным» при получении секретной информации на конспиративной основе.

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