Daily Mail: почти 300 самолётов Boeing могут взорваться в воздухе из-за неисправности
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Неисправность выявило Федеральное управление гражданской авиации США. Как отмечает издание, часть самолётов с проблемами эксплуатируют авиакомпании United Airlines и American Airlines.
Американский регулятор обнаружил риск возникновения электростатического разряда возле топливных баков Boeing 777. Это может вызвать возгорание и взрыв, сообщает газета.
По предварительным оценкам, компании Boeing придётся потратить $698 тыс. на устранение неисправности без учёта стоимости деталей.
Ранее сообщалось, что у компании Boeing возникли трудности при производстве новых самолётов из-за антироссийских санкций.