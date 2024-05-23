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Daily Mail: почти 300 самолётов Boeing могут взорваться в воздухе из-за неисправности

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Серьёзную неисправность электрооборудования, которая может привести к взрыву в воздухе, обнаружили примерно в 300 самолётах Boeing 777, пишет британское издание Daily Mail.
Daily Mail: почти 300 самолётов Boeing могут взорваться в воздухе из-за неисправности
  • Gettyimages.ru

Неисправность выявило Федеральное управление гражданской авиации США. Как отмечает издание, часть самолётов с проблемами эксплуатируют авиакомпании United Airlines и American Airlines.

Американский регулятор обнаружил риск возникновения электростатического разряда возле топливных баков Boeing 777. Это может вызвать возгорание и взрыв, сообщает газета. 

По предварительным оценкам, компании Boeing придётся потратить $698 тыс. на устранение неисправности без учёта стоимости деталей.

Ранее сообщалось, что у компании Boeing возникли трудности при производстве новых самолётов из-за антироссийских санкций.

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