В Норвегии надеются, что ещё ряд стран могут объявить о признании Палестины

Ещё несколько европейских стран могут в ближайшее время объявить о своём решении признать Палестину, считает глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Как пишет газета El País, Эйде заявил, что если международное сообщество не будет продвигать решение о создании двух государств сейчас, оно будет сожалеть об этом в течение многих лет.

По его мнению, признание странами государства Палестина является поддержкой палестинцев и «политическим решением этого конфликта».

О признании государственности Палестины объявили Норвегия и Ирландия, а также в Испании заявили, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT заявил, что признание Палестины помешает США и Израилю аргументировать агрессию.