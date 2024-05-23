Пожар начался в порту Гамбурга, судоходство временно остановлено

Большой пожар начался в порту немецкого Гамбурга, возгорание произошло на месте хранения почти 60 т металлолома, пишет Bild. Журналисты отмечают, что из-за пожара образовалось большое облако дыма, жителей города попросили проявлять осторожность.

Пожарные службы закрыли судоходство по реке Зюдерельбе, пишет таблоид.

3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.

По информации источников Der Spiegel, пожар не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T и соответствующих поставок на Украину.