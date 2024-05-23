Депутат Шеремет назвал сумасшествием показанную в США «карту ударов» по России

Депутат Михаил Шеремет назвал сумасшествием показанную в конгрессе США «карту ударов» по российской территории. Парламентарий напомнил, что у «миролюбивой и очень терпеливой» России есть возможность уничтожить любого агрессора, на каком бы континенте он ни находился.

«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло верх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдёт», — сказал Шеремет РИА Новости.

Карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине ракеты ATACMS, ранее принёс в конгресс глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол.

Конгрессмен заявил, что на карте показана «запретная территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы».