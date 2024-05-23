RT в Telegram
Подпишись

Депутат Шеремет назвал сумасшествием показанную в США «карту ударов» по России

Короткая ссылка
Депутат Михаил Шеремет назвал сумасшествием показанную в конгрессе США «карту ударов» по российской территории. Парламентарий напомнил, что у «миролюбивой и очень терпеливой» России есть возможность уничтожить любого агрессора, на каком бы континенте он ни находился.
Депутат Шеремет назвал сумасшествием показанную в США «карту ударов» по России
  • РИА Новости

«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло верх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдёт», — сказал Шеремет РИА Новости.

Карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине ракеты ATACMS, ранее принёс в конгресс глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол.

Конгрессмен заявил, что на карте показана «запретная территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить