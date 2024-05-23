Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в конгрессе признал, что Вашингтон не может внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — заявил Блинкен, передаёт РИА Новости.

Он ответил на вопрос, почему американские власти не включили Россию в перечень стран — спонсоров терроризма, несмотря на призывы Украины.

По словам госсекретаря США, внесение России в такой список может подорвать многостороннее сотрудничество и координацию по санкциям в отношении Москвы. Кроме того, подобное решение могло бы затруднить процесс мирных переговоров, считает Блинкен.

Ранее сообщалось, что госсекретарь может предложить президенту США Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по России с применением американского оружия.