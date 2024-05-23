RT в Telegram
Подпишись

Блинкен отказался признавать Россию страной — спонсором терроризма

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в конгрессе признал, что Вашингтон не может внести Россию в список стран — спонсоров терроризма.
Блинкен отказался признавать Россию страной — спонсором терроризма
  • РИА Новости

«Агрессия — это не терроризм, это две разные вещи», — заявил Блинкен, передаёт РИА Новости.

Он ответил на вопрос, почему американские власти не включили Россию в перечень стран — спонсоров терроризма, несмотря на призывы Украины. 

По словам госсекретаря США, внесение России в такой список может подорвать многостороннее сотрудничество и координацию по санкциям в отношении Москвы. Кроме того, подобное решение могло бы затруднить процесс мирных переговоров, считает Блинкен. 

Ранее сообщалось, что госсекретарь может предложить президенту США Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по России с применением американского оружия. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить