В Израиле опубликовали видео с похищенными во время нападения ХАМАС женщинами
- РИА Новости
Об этом сообщает CNN.
Видео, снятое членами ХАМАС, было через ЦАХАЛ передано Форуму семей заложников — организации, которая была создана семьями людей, похищенных в результате нападения 7 октября 2023 года.
Израильские военные отредактировали видео и исключили наиболее жестокие кадры, отмечает телеканал. В своём заявлении Форум семей заложников призывает «вернуть их всех домой прямо сейчас». Как уточняется, женщины были похищены во время рейда ХАМАС на израильскую военную базу Нахаль-Оз, которая расположена недалеко от северной части сектора Газа.
Сейчас пять женщин остаются в плену спустя более чем семь месяцев после нападения, говорится в сообщении.
17 мая стало известно, что военные израильской армии обнаружили в секторе Газа тела трёх заложников, убитых в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.