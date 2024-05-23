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В Израиле опубликовали видео с похищенными во время нападения ХАМАС женщинами

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Родственники израильских девушек, похищенных во время нападения ХАМАС в октябре прошлого года, согласились опубликовать видео, снятые палестинцами. На кадрах израильские женщины-военнослужащие выстроены в ряд у стены со связанными руками, на их лицах видны синяки и следы крови.
В Израиле опубликовали видео с похищенными во время нападения ХАМАС женщинами
  • РИА Новости

Об этом сообщает CNN.

Видео, снятое членами ХАМАС, было через ЦАХАЛ передано Форуму семей заложников — организации, которая была создана семьями людей, похищенных в результате нападения 7 октября 2023 года.

Израильские военные отредактировали видео и исключили наиболее жестокие кадры, отмечает телеканал. В своём заявлении Форум семей заложников призывает «вернуть их всех домой прямо сейчас». Как уточняется, женщины были похищены во время рейда ХАМАС на израильскую военную базу Нахаль-Оз, которая расположена недалеко от северной части сектора Газа.

Сейчас пять женщин остаются в плену спустя более чем семь месяцев после нападения, говорится в сообщении.

17 мая стало известно, что военные израильской армии обнаружили в секторе Газа тела трёх заложников, убитых в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

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