Пьяный водитель въехал в ворота генконсульства России в Бонне

Легковой автомобиль въехал в ворота генерального консульства России в немецком Бонне.

Информация об этом появилась в Telegram-канале дипмиссии.

«22 мая 2024 года около 20:00 въездные ворота Генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был задержан полицией.

В январе в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник.

Позже мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.