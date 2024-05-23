Пьяный водитель въехал в ворота генконсульства России в Бонне
Информация об этом появилась в Telegram-канале дипмиссии.
«22 мая 2024 года около 20:00 въездные ворота Генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель был задержан полицией.
В январе в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник.
Позже мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.