Белый дом: США продолжат наблюдать за действиями израильских военных в Рафахе

Соединённые Штаты продолжат наблюдать за действиями военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что на текущий момент операция ЦАХАЛ в Рафахе носит «точечный и ограниченный» характер. Оснований полагать, что речь идёт о крупномасштабной военной операции в густонаселённых районах города, у США, по его словам, нет.

«Мы продолжим наблюдать и проводить оценку, чтобы понять, придерживается ли Израиль того, о чём они сообщали нам, и изложенных ими (планов. — RT) или же произойдёт нечто иное», — цитирует Салливана ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю поставить точку в конфликте.