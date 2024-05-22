Белый дом: США продолжат наблюдать за действиями израильских военных в Рафахе
- РИА Новости
Он отметил, что на текущий момент операция ЦАХАЛ в Рафахе носит «точечный и ограниченный» характер. Оснований полагать, что речь идёт о крупномасштабной военной операции в густонаселённых районах города, у США, по его словам, нет.
«Мы продолжим наблюдать и проводить оценку, чтобы понять, придерживается ли Израиль того, о чём они сообщали нам, и изложенных ими (планов. — RT) или же произойдёт нечто иное», — цитирует Салливана ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю поставить точку в конфликте.