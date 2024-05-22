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Министр иностранных дел Египта посетил Иран впервые с 1979 года

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Глава МИД Египта прибыл в Иран в первый раз со времён Исламской революции 1979 года.
Министр иностранных дел Египта посетил Иран впервые с 1979 года
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе президента Ирана.

Причиной визита стала церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе иранским лидером Ибрагимом Раиси. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри приехал почтить память Раиси в Тегеране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на прощальной церемонии в Тегеране почтил память погибших в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц.

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