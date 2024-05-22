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Генсек ООН Гутерреш подтвердил своё участие в саммите ШОС в Астане

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, проведение которого намечено на 3—4 июля.
Генсек ООН Гутерреш подтвердил своё участие в саммите ШОС в Астане
  • РИА Новости

Его участие в предстоящем мероприятии подтвердило Министерство иностранных дел Казахстана по итогам встречи Гутерреша с главой дипведомства Аканом Рахметуллиным, которая прошла в Нью-Йорке.

«В ходе встречи Генсек ООН подтвердил своё участие в заседании… Визит состоится в рамках поездки Генерального секретаря в страны Центральной Азии», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что в саммите ШОС в Астане примет участие Иран. Исламскую республику представит замминистра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафади.

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