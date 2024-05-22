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Швейцария задействует 4000 военных во время конференции по Украине

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Швейцария ограничит использование воздушного пространства в районе Бюргенштока во время проведения 15—16 июня конференции по Украине, также для обеспечения безопасности будут задействованы до 4 тыс. военнослужащих.
Швейцария задействует 4000 военных во время конференции по Украине
  • Gettyimages.ru

Решение об этом принял швейцарский Федеральный совет.

«Федеральный совет утвердил участие до 4 тыс. военных, находящихся на службе, для оказания помощи властям Нидвальдена. Армия окажет поддержку кантональной полиции, в частности в выполнении задач по охране объектов, наблюдению, разведке и логистике», — цитирует решение ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что так называемая формула Зеленского оторвана от реальности.

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в швейцарской конференции.

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