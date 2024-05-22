Песков назвал экспроприацией решение ЕС по замороженным активам России
- РИА Новости
«В нашем видении ничего не меняется. Мы уже говорили о том, что подобные решения, хотя мы видим, что они, конечно, осторожничают всё-таки... Но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия будет внимательно отслеживать, как это всё будет реализовываться.
«Продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал он.
В Еврокомиссии ранее заявили, что первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС состоится в июле.
В постоянном представительстве России при ЕС уточнили, что рано или поздно ЕС придётся вернуть украденные активы.