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Песков назвал экспроприацией решение ЕС по замороженным активам России

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Любой вариант изъятия средств России в Евросоюзе — даже урезанный — можно считать экспроприацией, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал экспроприацией решение ЕС по замороженным активам России
  • РИА Новости

«В нашем видении ничего не меняется. Мы уже говорили о том, что подобные решения, хотя мы видим, что они, конечно, осторожничают всё-таки... Но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия будет внимательно отслеживать, как это всё будет реализовываться.

«Продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал он.

В Еврокомиссии ранее заявили, что первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС состоится в июле.

В постоянном представительстве России при ЕС уточнили, что рано или поздно ЕС придётся вернуть украденные активы.

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