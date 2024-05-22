Рябков: США могут говорить что угодно, но политика России от этого не меняется
- РИА Новости
«Если они реально были бы заинтересованы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к сфере российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Ранее в МИД России заявили, что разочарованы решением Совбеза ООН относительно неразмещения оружия в космосе.
20 мая СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе.