Рябков: США могут говорить что угодно, но политика России от этого не меняется

Американцы могут говорить всё что угодно, но политика России от этого не меняется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя позицию США по космической безопасности.

«Если они реально были бы заинтересованы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к сфере российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее в МИД России заявили, что разочарованы решением Совбеза ООН относительно неразмещения оружия в космосе.

20 мая СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе.